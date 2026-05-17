Мировые лидеры поздравили президента Казахстана с днем рождения

Президенты и главы правительств некоторых стран поздравили лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает ТАСС.

«Поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов», — сказали в пресс-службе.

Токаева поздравили президенты Азербайджана, Белоруссии и Армении: Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Ваагн Хачатурян соответственно. Лидер Казахстана получил поздравления от президентов Италии, Сербии, Молдавии, Южной Кореи, генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева и других официальных лиц.

Также поздравления направили президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

17 мая Токаеву исполняется 73 года. Он занимает пост президента Казахстана с 2019 года.

Ранее Токаев посетил Парад Победы в Москве.