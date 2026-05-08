Токаев прибыл в Москву накануне Дня Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Завтра президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы», — говорится в заявлении.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что главы некоторых государств посетят Москву в День Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом последний уточнил, что не примет участия в параде на Красной площади — он планирует лишь возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что бывший вице-премьер Сербии приедет в Москву на 9 мая.

 
