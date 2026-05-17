Германия столкнулась с дефицитом топлива и керосина

Политик Нимайер: цены на топливо в Германии выросли из-за конфликта на Востоке
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Руководство Германии не может справиться с дефицитом топлива и ростом цен на него на фоне конфликта в Персидском заливе. Об этом РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, нехватка топлива отражается сразу на нескольких сферах. Он отметил, что цены на заправках в Германии продолжают расти, а авиационная отрасль сталкивается с дефицитом керосина.

Нимайер заявил, что власти пока не предложили решения этой проблемы.

Из-за этого стоимость топлива выросла во многих странах мира.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Ормузский пролив будет открыт не позднее лета 2026 года. По его словам, если Иран «продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой откроют Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив. Этот маршрут считается одним из ключевых для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Иране пригрозили США «карающим ответом» за морскую блокаду.

 
