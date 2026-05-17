Экс-депутат Рижской думы рассказал о борьбе властей Латвии с русским языком

Панкратов: латышский сейм пытается выдавить русский язык
Основная работа латвийского сейма связана с попытками выдавить русский язык. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.

По его словам, основная повестка сейма сводится к языковым ограничениям.

«Эти «новые идеи» объединяет одно: они не решают ни одной реальной социально-экономической проблемы Латвии, но последовательно превращают русскоязычное население в козла отпущения и инструмент мобилизации электората», — сказал экс-депутат Рижской думы.

С 1 января 2026 года власти Латвии ввели запрет на изучение русского языка как второго иностранного в местных школах. Также запретили русскоязычные СМИ и повысили НДС до 21% на продажу книг на русском языке.

Латвийские власти объясняют эту меру созданием единого информационного пространства, весь контент которого должен быть исключительно на латышском или на одном из языков Европейского союза. При этом почти 40% жителей республики разговаривают на русском языке.

Ранее В МИД РФ обвинили Латвию в «лингвоциде» русских.

 
