Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Теперь командовать буду я!»: учительница — о словах Путина после избрания президентом

Учительница Гуревич сообщила о беседе с Путиным после его избрания президентом
kremlin.ru

Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич сообщила журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину о разговоре, который состоялся у нее с политиком после его победы на выборах главы государства.

«Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!» — поделилась женщина.

До этого Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве и погостить. Для нее организовали культурную программу. В частности педагог посетила Галерею Шилова и побывала на других экскурсиях. Кроме того, политик отужинал со своей учительницей в Кремле.

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. В 1958 году женщина окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. После этого она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич написала мемуары о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

Ранее учительница вспомнила, каким Путин был в школе.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!