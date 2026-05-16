«Теперь командовать буду я!»: учительница — о словах Путина после избрания президентом

Учительница Гуревич сообщила о беседе с Путиным после его избрания президентом

Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич сообщила журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину о разговоре, который состоялся у нее с политиком после его победы на выборах главы государства.

«Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!» — поделилась женщина.

До этого Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве и погостить. Для нее организовали культурную программу. В частности педагог посетила Галерею Шилова и побывала на других экскурсиях. Кроме того, политик отужинал со своей учительницей в Кремле.

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. В 1958 году женщина окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. После этого она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич написала мемуары о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

