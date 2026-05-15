Европейский союз и Латвия находятся в «печальнейшей» экономической, демографической и геополитической ситуации. Об этом заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Тут два шага до полного краха», — сказал он.

По мнению парламентария, нынешние латвийские политики не связывают свое будущее со страной и уже имеют гражданство других государств.

«Я абсолютно уверен, что следующий шаг на прощание будет — это некая провокация в сторону России», — добавил Росликов.

До этого депутат заявил, что досрочная отставка латвийского правительства во главе с премьер-министром Эвитой Силиней напрямую связана с поддержкой Украины, которая ответила «контрпродуктивными действиями». По его словам, Киев допустил «абсолютно хамские действия» и начал использовать территорию Латвии для атак на гражданские объекты внутри России. Это, убежден Росликов, и стало причиной краха кабинета Силини.

Депутат подчеркнул, что министр обороны Андрис Спрудс после инцидентов с БПЛА не захотел брать на себя ответственность и предпочел сложить полномочия, чтобы правящая партия смогла «отмыть лицо».

