Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Депутат из Латвии заявил о «двух шагах» до полного краха Евросоюза

Депутат Рижской думы Росликов: до краха Евросоюза осталось два шага
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз и Латвия находятся в «печальнейшей» экономической, демографической и геополитической ситуации. Об этом заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Тут два шага до полного краха», — сказал он.

По мнению парламентария, нынешние латвийские политики не связывают свое будущее со страной и уже имеют гражданство других государств.

«Я абсолютно уверен, что следующий шаг на прощание будет — это некая провокация в сторону России», — добавил Росликов.

До этого депутат заявил, что досрочная отставка латвийского правительства во главе с премьер-министром Эвитой Силиней напрямую связана с поддержкой Украины, которая ответила «контрпродуктивными действиями». По его словам, Киев допустил «абсолютно хамские действия» и начал использовать территорию Латвии для атак на гражданские объекты внутри России. Это, убежден Росликов, и стало причиной краха кабинета Силини.

Депутат подчеркнул, что министр обороны Андрис Спрудс после инцидентов с БПЛА не захотел брать на себя ответственность и предпочел сложить полномочия, чтобы правящая партия смогла «отмыть лицо».

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что лидеры ЕС больше не могут отрицать свои собственные «катастрофические провалы».

Ранее Дмитриев раскрыл, что приведет Евросоюз к краху.

 
Теперь вы знаете
Ветераны СВО в оборонке, сокращение удаленки и резкое подорожание морепродуктов. Главное за 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!