Зеленский обратился к Франции с просьбой на фоне нехватки ракет

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне задержек поставок и нехватки ракет в своем Telegram-канале заявил о «содержательном разговоре» с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Франция готова работать по противобаллистике», — сказал он.

Зеленский назвал это решение Парижа «сильным» и «важным».

«Спасибо за готовность усиливать ПВО», — добавил глава Украины.

Также Зеленский и Макрон поговорили об интеграции в Европейский союз и открытии переговорных кластеров.

В апреле Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

14 апреля украинский президент в ходе брифинга с немецким канцлером Фридрихом Мерцем сообщил, что Украина и Германия подписали десять соглашений, в том числе о поставках ракет для систем ПВО и пусковых установках.

