В Росатоме отреагировали на удары ВСУ по Энергодару

Украинские военные целенаправленно сеют панику в Энергодаре и делают невозможной обычную мирную жизнь. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его цитирует РИА Новости.

«Противник целенаправленно сеет панику в городе [Энергодаре] и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена в том числе и на сотрудников АЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС», — сказал он.

Накануне утром мэр города — спутника Запорожской атомной электростанции рассказал, что фасады многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате ночного массированного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. По его словам, военнослужащие украинской армии целенаправленно били по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, как отметил Пухов, повреждения получили и гражданские автомобили. Сообщения о пострадавших не поступали. Также пострадали вышки сотовой связи, заправка и автостоянка. Удары БПЛА начались до полуночи и продолжались до утра.

14 мая Пухов сообщил, что в результате атаки украинского дрона пострадал сотрудник администрации Энергодара.

Ранее ВСУ атаковали две заправки на выезде из Энергодара.