ВСУ атаковали две заправки на выезде из Энергодара

Пухов: въезд и выезд из Энергодара через КПП перекрыт после ударов ВСУ по АЗС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками обе автозаправочные станции (АЗС) на выезде из Энергодара, который является городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ударов ВСУ загорелись АЗС и автомобиль. Из-за инцидентов было решено временно перекрыть выезд из Энергодара через контрольно-пропускной пункт (КПП).

«Всем водителям и гражданам: движение через КПП в обе стороны запрещено», — написал Пухов.

Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не приближаться к АЗС.

5 мая Пухов рассказал, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации. В результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники были своевременно эвакуированы. Пухов добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее глава «Росатома» сообщил о крайне сложной ситуации на ЗАЭС.