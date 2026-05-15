ВСУ атаковали Энергодар

Фасады многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате ночного массированного налета беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энергодаре. Об этом заявил мэр города — спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие украинской армии целенаправленно били по гражданской инфраструктуре.

«Враг действовал с особой циничностью: дроны шли на предельно низкой высоте — буквально на уровне окон жилых многоэтажек. Зафиксированы повреждения фасадов многоквартирных домов осколками и взрывными волнами», — написал он.

Кроме того, как отметил Пухов, повреждения получили и гражданские автомобили. Сообщения о пострадавших не поступали. Также пострадали вышки сотовой связи, заправка и автостоянка. Удары БПЛА начались до полуночи и продолжались до утра.

14 мая Пухов сообщил, что в результате атаки украинского дрона пострадал сотрудник администрации Энергодара.

Ранее ВСУ атаковали две заправки на выезде из Энергодара.