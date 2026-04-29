В США признали способность ядерного арсенала КНДР преодолеть американскую ПРО

Растущий арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР) серии «Хвасон» может позволить КНДР преодолеть систему противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом пишет Bloomberg.

По оценке агентства, уже состоящие на вооружении КНДР ракеты «Хвасон-15», «Хвасон-17», «Хвасон-18» и «Хвасон-19» вместе с боеголовками дают Северной Корее возможность преодолевать американскую систему ПРО. Кроме того, в арсенале страны есть ракеты меньшей дальности, способные поражать цели союзников США в Азии. Эксперт Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Анкита Панда считает, что в настоящее время у КНДР имеются до 24 МБР.

В январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявлял, что Пхеньян способен ежегодно производить оружейные материалы для создания 20 единиц ядерного оружия. В публикации отмечается, что модернизация производственных мощностей и строительство новых объектов позволят КНДР увеличить темпы выпуска ракет и ядерных материалов. Эксперты считают, что в течение ближайших 10 лет ядерный арсенал Северной Кореи может превзойти запасы Великобритании, Пакистана и Израиля.

Отмечается, что американская система ПРО Ground-based Midcourse Defense рассчитана на отражение ограниченных угроз. Она включает 44 противоракеты, размещенные в Калифорнии и на Аляске. При запуске нескольких перехватчиков на одну цель ресурсы ПРО США могут оказаться недостаточными для отражения массированного удара, считает Bloomberg.

В прошлом году военный эксперт Владимир Хрусталев заявил, что «Хвасон-11» может стать альтернативой российским «Кинжалам» и «Искандерам» в зоне СВО. Эксперт предложил протестировать эту ракету на Украине.

