Из обновленной конституции КНДР исчез один важный политический пункт

Северная Корея полностью убрала из конституции упоминания о возможном объединении с Южной Кореей. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на текст документа.

В обновленной конституции территория КНДР определена как земли, граничащие с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, а также прилегающие территориальные воды и воздушное пространство. Документ не содержит подробностей о давно оспариваемой морской границе между двумя Кореями в Желтом море, особенно в районе Северной пограничной линии, которая является фактической морской границей.

Все термины, связанные с воссоединением, включая «мирное объединение» и «великое национальное единство», из конституции исключены. Также из текста исчезли упоминания о достижениях основателя государства Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира — отца нынешнего лидера. При этом, вопреки ожиданиям, в конституции не появилось положения, прямо называющего Южную Корею «главным врагом».

Обновленный основной закон существенно расширяет полномочия председателя государственных дел (эту должность занимает Ким Чен Ын). Впервые в истории он официально назван «главой государства» и помещен в конституционной иерархии выше Верховного народного собрания. Ему также предоставлено командование ядерными силами страны, включая право делегировать эти полномочия. Одновременно Собрание лишено права отзывать председателя госсовета, что фактически упраздняет его номинальную надзорную функцию.

Конституция КНДР была впервые принята в сентябре 1948 года и претерпела множество изменений. Нынешняя редакция, принятая в марте, стала 13-й по счету поправкой к социалистической конституции 1972 года, при этом слово «социалистическая» из названия исключено.

