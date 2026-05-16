Президент Латвии определился с новым премьером

Президент Латвии Ринкевич предложил оппозиционеру Кулбергсу стать премьером
Президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил на должность нового премьер-министра страны депутата парламента от оппозиционного «Объединенного списка» Андриса Кулбергса, сообщает Delfi.

Ринкевич надеется, что представитель оппозиции сможет придать динамики работе кабмина. Президент ждет от Кулбергса формирования правительства к 25 мая.

Два дня назад премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку после инцидента с украинскими дронами. После того как 7 мая несколько беспилотников ВСУ вошли в воздушное пространство страны и врезались в нефтебазы, она потребовала увольнения министра обороны от партии «Прогрессивные» Андриса Спрудса. Он оставил пост, чтобы защитить армию «от вовлечения в политическую кампанию». Вместо него минобороны возглавил полковник Райвис Мелнис.

Тогда партия «Прогрессивные» заявила, что не поддерживает премьера, но не отозвала своих министров из правительства. Ее члены призвали президента Латвии немедленно начать консультации о создании нового правительства. Оппозиция тоже решила добиться отставки Силини.

Ранее крах правительства Латвии объяснили страхом перед Россией.

 
