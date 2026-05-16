Президент Франции Эммануэль Макрон мог бы возглавить Евросоюз вместо нынешней главы евродипломатии Каи Каллас. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы нуждаемся в сильных лидерах. <...> единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон», — сказал он на встрече со студентами.

Фицо раскритиковал действующее руководство ЕС и отсутствие единой внешней политики. Словацкий премьер подчеркнул, что альянсу необходимо «пройти через большие перемены», чтобы «Европа выжила», иначе ей грозит то же, что и НАТО, которое находится в абсолютно расстроенном состоянии.

До этого Фицо уже заявлял, что никто не станет вести переговоры с Каей Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по вопросу урегулирования украинского конфликта, поэтому Евросоюзу нужно менять руководство.

До этого сам Макрон заявлял, что может уйти из политики — его президентские полномочия истекают в 2027 году.

Ранее итальянский журналист раскрыл роль «глупой балтийки» Каллас на посту главы дипломатии ЕС.