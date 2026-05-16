Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Словакии назвали возможного будущего лидера Евросоюза

Фицо: Макрон мог бы возглавить Евросоюз вместо Каллас
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон мог бы возглавить Евросоюз вместо нынешней главы евродипломатии Каи Каллас. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы нуждаемся в сильных лидерах. <...> единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон», — сказал он на встрече со студентами.

Фицо раскритиковал действующее руководство ЕС и отсутствие единой внешней политики. Словацкий премьер подчеркнул, что альянсу необходимо «пройти через большие перемены», чтобы «Европа выжила», иначе ей грозит то же, что и НАТО, которое находится в абсолютно расстроенном состоянии.

До этого Фицо уже заявлял, что никто не станет вести переговоры с Каей Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по вопросу урегулирования украинского конфликта, поэтому Евросоюзу нужно менять руководство.

До этого сам Макрон заявлял, что может уйти из политики — его президентские полномочия истекают в 2027 году.

Ранее итальянский журналист раскрыл роль «глупой балтийки» Каллас на посту главы дипломатии ЕС.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!