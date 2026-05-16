Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине будет еще долго продолжаться

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что конфликт на Украине затянется надолго. Об этом он заявил в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой выложена в его Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Думаю, этот военный конфликт будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда закончится война. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить», — сказал он.

Фицо отметил, что говорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и они, по словам словацкого премьера, имеют свою собственную историю о том, что происходит.

Он также подчеркнул, что стратегия западных стран ослабить Россию конфликтом на Украине не работает. Мир, как указал Фицо, является главной ценностью, и поэтому Словакия делает все возможное, чтобы он сохранялся в Европе.

Кроме того, Фицо отметил ухудшение ситуации в сфере международной безопасности. Число конфликтов только растет, а крупные страны не соблюдают принципы международного права.

«Есть огромный потенциал для новых военных конфликтов, но я надеюсь, что никому не придет в голову [мысль] и [он] не сбросит где-нибудь какую-то атомную бомбу», — резюмировал премьер.

До этого Фицо заявил, что конфликт на Украине близится к концу.

Ранее Фицо заявил, что Европейский союз должен вести диалог с Россией.