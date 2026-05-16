Орбан ответил преемнику на обвинения в «разграблении» Венгрии

Орбан сообщил о пожертвовании своего выходного пособия детдому в Закарпатье
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что передаст свое выходное пособие детскому дому «Добрый самаритянин» в Закарпатье на Украине, где проживает венгерское национальное меньшинство. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я жертвую причитающееся мне выходное пособие детскому дому «Добрый самаритянин», который содержится Закарпатской реформатской церковью», — сообщил экс-премьер.

Он также опубликовал письмо, отправленное 15 мая на имя директора детского дома с просьбой принять от него пожертвование, равное размеру его выходного пособия, а именно более 38 млн форинтов (более 9 млн рублей).

Таким образом политик отреагировал на слова нового премьер-министра Петера Мадьяра, который заявил, что при прошлых властях происходило «разграбление страны». Орбан подчеркнул, что Мадьяр «несет чушь», и перечислил достижения правительства за последние 16 лет, а также выразил надежду, что новое правительство не растратит созданное до него.

До этого Мадьяр заявил, что именно Орбан несет ответственность за плачевное состояние социально-экономической ситуации в Венгрии, в связи с чем его лишат выходного пособия в размере €107 тыс. (более 9 млн рублей).

Мадьяр был избран премьер-министром Венгрии 9 мая после победы его партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля. Орбан остался лидером партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», которая теперь стала опппозиционной.

Ранее Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана.

 
