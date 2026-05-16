Премьер Венгрии Мадьяр заявил, что Орбан не получит выходного пособия

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил на своей странице в соцсети X, что бывший премьер Виктор Орбан не получит выходного пособия в размере $124,5 тысячи.

«Орбан, который, на бумаге, практически ничем не владеет, должен получить выходное пособие в размере 38,8 миллионов венгерских форинтов ($124,5 тысячи или более 9 млн рублей) согласно закону, который он сам и предложил... Он его не получит», — отметил Мадьяр.

13 мая Мадьяр сообщил, что отказался от использования прежней правительственной резиденции.

Мадьяр отказывается от использования официальной резиденции своего предшественника на посту премьер-министра Виктора Орбана. Новый премьер Венгрии также перенес свой официальный офис из Буды в Пешт, на другую сторону Дуная, поближе к парламенту республики.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана.