Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана

Мадьяр: в Венгрии отменен режим ЧП, введенный Орбаном из-за конфликта на Украине
В Венгрии отменен режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен весной 2022 года из-за угрозы войны в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня, спустя четыре года, заканчивается военное чрезвычайное положение, введенное [бывшим премьером Венгрии Виктором] Орбаном», — написал он.

Режим чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине был введен Орбаном 25 мая 2022 года и неоднократно продлевался. По мнению бывшего премьера Венгрии, это должно было дать правительству «пространство для маневра и возможность немедленного реагирования» на последствия конфликта в соседней Украине.

9 мая лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии. Он пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также возобновить работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

