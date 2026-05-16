Президент Сербии высоко оценил свой будущий визит в Китай

Президент Сербии Александр Вучич назвал «венцом» своей политической карьеры предстоящий государственный визит в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

16 мая Вучич заявил, что что отправится с государственным визитом в Китай после президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Вучич отметил, что за последние годы Сербия «в 330 раз, не на 33%» увеличила экспорт в Китай. На территории сербского государства не было ни одной китайской фабрики, сейчас — их 37.

«Много ожидаем, ведется самая серьезная до сих пор подготовка, и для меня как политического ветерана... это венец карьеры и, вероятно, самый значимый визит не из-за меня лично, но из-за граждан Сербии?, — сказал политик.

Как сообщили в Кремле, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее визит Трампа в Китай расценили как конец эпохи глобального лидерства США.