Китай обвинил ЕС в нарушении международных норм

Китай обвинил Европейский союз в нарушении международных норм и в усилении давления на китайские компании через механизм Регламента о зарубежных субсидиях. Об этом сообщает Bloomberg.
В статье говорится, что Евросоюз увеличил частоту и масштабы расследований в отношении компаний КНР и обострил ситуацию.
Министерство коммерции Китая заявило, что проверки затронули, в частности, компанию Nuctech Co., создающую оборудование для систем безопасности.
В Пекине отметили, что европейские власти требуют от китайских банков кооперации и крупный объем данных, не связанный непосредственно с расследованиями, что, по мнению Пекина, препятствует стабильной работе организаций в Европе.
До этого сообщалось, что Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб китайским компаниям.
Ранее Китай заявил о мерах защиты своих компаний после включения их в санкционный список ЕС.