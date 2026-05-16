Китай обвинил ЕС в нарушении международных норм

Global Look Press

Китай обвинил Европейский союз в нарушении международных норм и в усилении давления на китайские компании через механизм Регламента о зарубежных субсидиях. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье говорится, что Евросоюз увеличил частоту и масштабы расследований в отношении компаний КНР и обострил ситуацию.

Министерство коммерции Китая заявило, что проверки затронули, в частности, компанию Nuctech Co., создающую оборудование для систем безопасности.

В Пекине отметили, что европейские власти требуют от китайских банков кооперации и крупный объем данных, не связанный непосредственно с расследованиями, что, по мнению Пекина, препятствует стабильной работе организаций в Европе.

До этого сообщалось, что Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб китайским компаниям.

Ранее Китай заявил о мерах защиты своих компаний после включения их в санкционный список ЕС.

 
