Китай пообещал ЕС ответные меры из-за закона «Сделано в Европе»

Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб китайским компаниям. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Министерство коммерции Китая заявило..., что закон Европейского союза о промышленном ускорении создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию», — говорится в статье.

В Пекине заявили, что будут пристально отслеживать ход законодательной процедуры и готовы вести диалог с Брюсселем. При этом в китайском правительстве полагают, что новый регламент может ущемить права зарубежных инвесторов, затормозить «зеленый» переход в ЕС и разрушить принципы честной конкуренции на европейском рынке. Если позиция Китая останется без внимания, страна «будет вынуждена принять контрмеры», хотя их конкретный характер пока не раскрывается.

В марте Евросоюз обнародовал законопроект «Сделано в Европе», который обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях — таких как автопром, экологические технологии и металлургия, — соблюдать требования для комплектующих из ЕС. Речь идет об инициативе Industrial Accelerator Act, призванной укрепить позиции европейской промышленности в условиях конкуренции с более дешевыми импортными товарами.

Ранее Китай заявил о мерах защиты своих компаний после включения их в санкционный список ЕС.