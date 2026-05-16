Вучич рассказал, когда встретится с Си Цзиньпином

Zorana Jevtic/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что он проведет встречу с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином «через несколько дней» после визита президента России Владимира Путина в Пекин. Его слова приводит ТАСС.

«Я вижу, что президент Путин едет в Китай 19 и 20 числа. Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с Си», — сказал он.

Вучич отметил, что после визита президентов США и России в Пекин Сербии «выпадет исключительная честь совершить официальный государственный визит в КНР». По его словам, Белград «многого от этого ожидает».

Как сообщили в Кремле, Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

15 мая завершился официальный государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе. Чего на самом деле смогли достичь Пекин и Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее визит Трампа в Китай расценили как конец эпохи глобального лидерства США.

 
