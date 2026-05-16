Европейский лидер отправится в Китай вслед за Трампом и Путиным

Вучич посетит Китай с государственным визитом после Трампа и Путина

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что отправится с государственным визитом в Китай после президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сербского лидера, его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином состоятся через несколько дней после поездки Путина в Пекин.

Как сообщили в Кремле, Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

15 мая завершился официальный государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе. Чего на самом деле смогли достичь Пекин и Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее визит Трампа в Китай расценили как конец эпохи глобального лидерства США.