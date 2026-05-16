Рябков высмеял реакцию стран Запада на испытание комплекса «Сармат»

Россия с иронией наблюдает за попытками стран Запада продемонстрировать напускное безразличие в связи с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Москва «не ожидала, не ожидает и не будет ожидать никакой реакции со стороны западных противников и оппонентов» на испытания новейших систем вооружения. Замглавы МИД РФ отметил, что для Запада каждый подобный эпизод является поводом продемонстрировать «квазибезразличие».

«Мы с иронией воспринимаем это, потому что не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы», — сказал Рябков.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны. Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года.

