В Хельсинки сотни автобусных рейсов отменили из-за угрозы атаки БПЛА

Несколько сотен пригородных автобусных рейсов отменили в Хельсинки в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Yle.

«Угроза атаки дронов сегодня (15 мая. — «Газета.Ru») утром серьезно повлияла на движение транспорта в Хельсинки. С 5:00 до 10:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») было отменено 400 рейсов пригородных автобусов, поскольку водители в соответствии с инструкциями остались дома», — говорится в статье.

По информации журналистов, из-за этого многие жители финской столицы опоздали или вовсе не смогли выйти на работу. В том числе речь идет о медиках и социальных работниках.

В материале подчеркивается, что БПЛА на территории Финляндии обнаружены не были. Несмотря на это, премьер-министр республики Петтери Орпо назвал оправданным решение об объявлении беспилотной опасности.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 15 мая сбили 355 украинских дронов самолетного типа над территорией РФ. Атаки отразили в столичном регионе, Крыму, Калмыкии, Краснодарском крае и 14 областях — Тульской, Белгородской, Тверской, Брянской, Тамбовской, Волгоградской, Смоленской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Ростовской, Курской, Псковской и Орловской. Часть целей нейтрализовали над акваториями Каспийского и Азовского морей.

Ранее в рязанских школах отменили занятия после атаки БПЛА.