Стубб отреагировал на сообщения о БПЛА в воздушном пространстве Финляндии

Стубб после сообщений о залетевших в Финляндию БПЛА заявил, что угрозы нет
Президент Финляндии Александр Стубб после информации о беспилотных летательных аппаратов, которые могли залететь на территорию страны утром 15 мая, в социальной сети X заявил об отсутствии прямой военной угрозы стране.

«Прямой военной угрозы Финляндии нет», — написал он.

Стубб выразил благодарность финским властям за оперативное реагирование.

Власти Финляндии утром получали сообщения о дронах в воздушном пространстве страны. Около семи утра они объявили, что угроза беспилотников миновала. Утром 15 мая также было остановлено авиасообщение в аэропорту Хельсинки из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Несколько утренних рейсов в столичном аэропорту были отменены или перенесены.

3 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо.

Ранее несколько украинских дронов нарушили воздушное пространство Финляндии, один из них упал близ Коуволы.

 
