Словакия рассматривает возможность прямых закупок российской нефти в России. Об

том сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3.

Нефть для Словакии закупает компания MOL, которая владеет нефтеперерабатывающим заводом Slovnaft в Братиславе.

Фицо также заявил, что обсудил вопрос о прямых закупках российской нефти с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol, который мог бы выступить в качестве покупателя энергоресурса из РФ для нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.

По словам премьера, это должна быть государственная компания, которая бы покупала нефть в России. Он отметил, что Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций, потому что занимается транспортировкой нефти.

До этого Фицо заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся на прошлой неделе в Москве, передаст европейским политикам важную информацию.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.