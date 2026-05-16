Европейский лидер сравнил НАТО со швейцарскими часами: «Дорого, но работает»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сравнил Североатлантический альянс со швейцарскими часами. Его слова приводит ERR.

»НАТО — как швейцарские часы: дорого, но работает. Мы видим это каждый день в нашем море и в нашем небе», — сказал Михал.

Премьер Эстонии подчеркнул, что в текущих геополитических реалиях союзникам необходимо «сильное и адаптивное НАТО».

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

Он также утверждал, что Россия якобы стремится вернуть то, чем она владела до распада Советского Союза. Драгоне предложил подумать самостоятельно, какие страны он имел в виду.

