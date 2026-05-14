Песков назвал отставных латвийских политиков «павшими жертвами киевского режима»

Ушедшие в отставку премьер Латвии Эвика Силиня и глава Минобороны страны Андрис Спрудс стали политиками, «павшими жертвами киевского режима». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его мнению, Силиня и Спрудс могут оказаться не последним поколением политиков, лишившихся постов в результате поддержки Украины.

«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима», — сказал он.

В начале мая беспилотник упал на нефтехранилище в латвийском Резекне. Спрудс допускал, что дрон мог быть украинским. МИД Латвии при этом направил протест российскому посольству. Через несколько дней министр обороны объявил об отставке.

Позже Силиня заявила, что тот утратил доверие из-за инцидента с БПЛА, и предложила на его место полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работал на Украине.

