Дмитриев пожелал удачного митинга британцам, стремящимся спасти Запад от «самоуничтожения»

Roman Naumov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х пожелал «британским патриотам» удачного митинга.

Телеканал Sky News сообщил, 16 мая в Лондоне соберутся десятки тысяч человек для участия в митинге, организованном правым антиисламским активистом Томми Робинсоном. Полиция стянула к месту проведения акции бронетехнику, беспилотники и вертолеты, а также 4 тысячи сотрудников для предотвращения возможных стычек.

Дмитриев отметил, что участники митинга стремятся вернуть образ жизни и спасти Запад «от неконтролируемой иммиграции, воук-политики и самоуничтожения».

В сентябре прошлого года свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Основной митинг произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Ранее в Британии зафиксировали рекордный период без прибытия нелегалов.

 
