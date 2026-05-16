Европейский союз вряд ли публично поменяет свою политику, но он усилит давление на антикоррупционные органы Украины. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

«Маловероятно, что ЕС в ближайшее время публично изменит свою политику, однако он усилит давление на антикоррупционные органы Украины и будет направлять их действия в соответствии со своими политическими интересами», — сказал Картайзер.

Если украинского президента Владимира Зеленского можно будет заменить кем-то другим, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования, считает депутат.

На этой неделе бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак был взят под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. В администрации Зеленского отказались комментировать это, чем вызвали недовольство со стороны некоторых западных СМИ.

