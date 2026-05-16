Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Депутат ЕП считает, что ЕС усилит давление на Украину из-за коррупции

Картайзер: ЕС усилит давление на антикоррупционные органы Украины
Global Look Press

Европейский союз вряд ли публично поменяет свою политику, но он усилит давление на антикоррупционные органы Украины. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

«Маловероятно, что ЕС в ближайшее время публично изменит свою политику, однако он усилит давление на антикоррупционные органы Украины и будет направлять их действия в соответствии со своими политическими интересами», — сказал Картайзер.

Если украинского президента Владимира Зеленского можно будет заменить кем-то другим, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования, считает депутат.

На этой неделе бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак был взят под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. В администрации Зеленского отказались комментировать это, чем вызвали недовольство со стороны некоторых западных СМИ. Как очередной коррупционный скандал может сказаться на президенте Украины и закроют ли на это глаза в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что США не ограничатся обвинениями Ермака в коррупции.

 
Теперь вы знаете
Старинные города России без толп туристов. 9 неочевидных маршрутов на выходные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!