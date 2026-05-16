Политолог Крайнер: у Европы нет шансов на выживание без России
Reuters

Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал политолог Алекс Крайнер.

Он заметил, что «некоторые из главных русофобов Европы» начинают говорить о необходимости диалога с Россией. По оценке эксперта, «без России у Европы нет шансов на выживание». Однако в Европе у власти находятся люди, которые не заботятся о благополучии своих избирателей, утверждает политолог.

В качестве примера он привел позицию Германии в отношении России.

«Иначе немцы не стали бы закрывать все свои атомные и угольные электростанции. Они бы расследовали, кто взорвал их газопроводы, ведущие в Россию, потому что они вот-вот потеряют около полумиллиона рабочих мест в промышленности. Они уже два года находятся в рецессии», — сказал Крайнер.

В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что «придет время», когда ЕС надо будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. По его словам, важным вопросом остается то, кто именно возобновит диалог с Москвой. Глава государства рассказал, что придерживается позиции, согласно которой региональное содружество должно начать данный процесс «коллективно и с мандатом».

Как отметил финский лидер, Брюссель «бьется» над вопросом возобновления контактов с российской стороной с самого начала украинского кризиса. Но «более серьезно» европейцы начали заниматься этой темой только в последние два года, подчеркнул он.

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.

 
