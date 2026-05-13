Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от использования прежней правительственной резиденции. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мадьяр отказывается от использования официальной резиденции своего предшественника на посту премьер-министра Виктора Орбана. Новый премьер Венгрии также перенес свой официальный офис из Буды в Пешт, на другую сторону Дуная, поближе к парламенту республики.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.