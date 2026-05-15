Канцлер ФРГ заявил о сложностях в работе из-за Трампа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью испанской газете ABC признался, что ему стало тяжело работать после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Политика спросили, трудно ли быть канцлером во времена Трампа.

«Можно так сказать», – ответил Мерц.

Кроме того, канцлер отметил, что предпочитает не вступать с главой Белого дома в публичные споры, ведь для тех, кто пытался так делать, «это плохо заканчивалось». По словам Мерца, он подстраивается под своих собеседников.

До этого президент США в соцсети Truth Social обрушился с резкой критикой на Мерца из-за его политики в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, канцлер считает, что Тегеран может иметь ядерное оружие. Трамп заявил, что Мерц «не понимает, о чем говорит», поскольку если бы у Исламской Республики было ЯО, то весь мир «оказался бы в заложниках».

Ранее Мерц похвастался способностью открыто противостоять Трампу.