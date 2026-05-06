Мерц похвастался способностью открыто противостоять Трампу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF похвастался, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не боится открыто не соглашаться с ним.

«Мы регулярно общаемся по телефону, но хорошее партнерство также предполагает наличие разногласий», — сказал немецкий канцлер.

Мерц добавил, что «продолжает стремиться к хорошим трансатлантическим отношениям», несмотря на имеющиеся разногласия с американским лидером. Канцлер заявил, что не боится спорить с Трампом по поводу Ирана и Украины. Мерц пообещал, что продолжит высказывать свою мнение и в будущем.

До этого президент США в соцсети Truth Social обрушился с резкой критикой на Мерца из-за его политики в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Трамп заявил, что канцлер «не понимает, о чем говорит», поскольку если бы у Ирана была «ядерка», то весь мир «оказался бы в заложниках». Американский лидер подчеркнул, что сейчас предпринимает в отношении Тегерана действия, которые давно должны были предпринять другие государства или их главы. В заключении Трамп добавил, что не удивлен тому, что у ФРГ идут плохо дела как в экономике, так и во всем остальном.

Ранее Мерц заявил Трампу, что Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без участия ФРГ.

 
