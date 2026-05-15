Американист объяснил, почему США остановили переброску военных в Польшу

Решением остановить переброску более четырех тысяч военных в Польшу, президент США Дональд Трамп решил наказать Варшаву за критику в свой адрес. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил, что на смену критически настроенной к Евросоюзу (ЕС) правящей партии «Право и справедливость» (PiS) пришла более либеральная «Гражданская коалиция», которая, оставаясь столь же антироссийской, открыто подчиняется ЕС и дистанцируется от Вашингтона.

«Сейчас в Польше основные рычаги власти у поставленного «Гражданской коалицией» премьер-министра Дональда Туска. А Туск выступает как открытый оппонент Трампа. Судя по всему, своим решением Трамп решил наказать разом и критикующего «трампистов» Туска, и немецкого канцлера Фридриха Мерца, совсем недавно осмелившегося оппонировать самому президенту США», — отмечает Дудаков.

Издание напоминает, что недавно Трамп объявил о предстоящем выводе из Германии 5 тыс. военнослужащих США.

Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), США внезапно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что является одним из шагов по сокращению американского военного присутствия в Европе.

При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсетях отметил, что шаг американцев «не касается» Варшавы, а связан с «ранее объявленным изменением присутствия некоторых американских вооруженных сил в Европе».

