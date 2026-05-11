Глава евродипломатии подтвердила планы принять новые санкции против РФ

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) планируют 11 мая принять новые санкции в отношении РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на верховного представителя регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

«Рассчитываем сегодня сделать шаг вперед, приняв санкции по проблеме [эвакуированных Россией] украинских детей», — сказала дипломат по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Новые санкции предусматривают внесение нескольких физических лиц в черный список Европейского союза. Их активы в местных банках будут заблокированы, а также они больше не смогут въезжать в ЕС.

8 мая агентство Reuters сообщило, что региональное содружество планирует в ближайшее время ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. Европейские политики называют этот процесс «незаконной депортацией» несовершеннолетних. В материале подчеркивалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих выступлениях по ситуации на Украине неоднократно упоминала о тысячах детей, вывезенных российской стороной.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что санкции ЕС усиливают самодостаточность России.