Алиев рассказал, кто должен стать влиятельным геополитическим центром

Тюркский мир должен стать одним из влиятельных геополитических центров. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает издание Minval Politika в своем Telegram-канале.

«Наш общий дом — тюркский мир — должен превратиться в один из влиятельных геополитических центров XXI века», — сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что международный вес ОТГ растет, а Азербайджан, который принял председательство на Габалинском саммите организации в октябре 2025 года, активно работает над углублением сотрудничества между тюркскими государствами.

15 мая в городе Туркестан на юге Казахстана проходит саммит ОТГ. Темой мероприятия заявлена «Искусственный интеллект и цифровое развитие». В саммите принимают участие президенты Турции, Киргизии, Узбекистана — Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также лидер принимающей страны Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения.