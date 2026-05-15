Алиев прибыл в Казахстан

Алиев приехал в Казахстан для участия в неформальном саммите ОТГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в неформальном саммите глав государств ОТГ (Организация тюркских государств). Об этом сообщает агентство APA в своем Telegram-канале.

Уточняется, что азербайджанский лидер приехал в страну по приглашению президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

В саммите примут участие президенты Турции, Киргизии и Узбекистана — Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев.

Саммит ОТГ стартует 15 мая в городе Туркестан на юге Казахстана. Темой их встречи заявлена «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

До этого в Казахстан прилетел Эрдоган. В ходе этого визита Анкара и Астана подписали ряд соглашений в рамках двустороннего сотрудничества.

Предыдущий, 12-й саммит ОТГ, состоялся в октябре 2025 года в азербайджанском городе Габала.

Ранее Алиев предложил тюркским странам провести совместные военные учения

 
