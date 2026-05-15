В правительстве РФ ответили на вопрос о сближении Армении с Западом

Оверчук заявил, что Москва с пониманием отнесется к любому выбору Еревана

Российская сторона с пониманием отнесется к любому выбору народа Армении, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова передает ТАСС.

Заместитель главы правительства ответил на вопрос о сближении Еревана с коллективным Западом.

«Конечно же, <...> мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который народ Армении сделает», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно делал соответствующие заявления.

По словам Оверчука, Армения — крайне близкое и союзное государство для РФ. Две страны связаны давними, дружескими отношениями.

9 мая Путин сообщил, что планы Армении получить членство в Европейском союзе (ЕС) требуют особого рассмотрения. В связи с этим он предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Глава государства добавил, что в случае поддержки этой инициативы армянами, РФ могла бы пойти по пути «мягкого развода».

12 мая спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Ереван не собирается «разводиться» с Москвой и не планирует «делить детей». Законодатель назвал возникшие между странами споры частью обычного политического диалога, в рамках которого стороны обмениваются друг с другом своими позициями.

Ранее в Армении рассказали, при каких условиях подадут заявку на вступление в ЕС.