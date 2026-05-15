Европа может выразить готовность признать российский статус Крыма и Донбасса, потребовав от Москвы «уйти» с постсоветского пространства, заявил «Газете.Ru» политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

«Что касается разговора по существу, у нас неверность перевода. Это не переговорщик [c Россией от ЕС]. Это будет не тот, кто намерен вести именно переговоры, это будет тот, кто будет ставить России жесткий ультиматум. Россия, с их точки зрения, должна этот ультиматум принять. Что касается конкретной личности итогового переговорщика, то, если с ним ничего не случится за это время, окончательным переговорщиком с Россией будет господин [Марк] Рютте (генсек НАТО. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул политолог.

Трухачев выразил мнение, что Евросоюз намерен поставить России «ультиматум», связанный с Украиной и ролью Москвы на постсоветском пространстве.

«Европа будет готова признать за Россией Крым и Донбасс, но не более того. Из всей остальной Украины, кроме Крыма и Донбасса, Россия должна выметаться. Кроме того, она должна выметаться с остальной части постсоветского пространства и с Балкан», — считает аналитик.

Он также добавил, что «открытым становится вопрос о Белоруссии», где протесты 2020 года, по оценке политолога, были «репетицией государственного переворота».

«С тех пор кое-что изменилось. К сожалению, меняется не в нашу пользу: молодое поколение [в Белоруссии] поляки и чехи очень успешно обрабатывают», — высказал свое мнение Трухачев.

В таком контексте России, чтобы иметь прочную международно-политическую позицию на фоне намерений ЕС поставить Москве ультиматум, необходимо продолжать наступление в Харьковской области, чтобы взять под контроль город Харьков, считает Трухачев. Также он считает необходимым продолжать наступление на Запорожье и Херсон.

15 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с Европой, но не будет «бегать и умолять о нем».

Ранее Сибига заявил, что Киев хочет, чтобы Европа помогла возобновить переговоры с Россией.