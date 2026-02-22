Попытки Евросоюза давить на Россию, в том числе требуя вывести миротворцев из Приднестровья, бессмысленны. Об этом заявил РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

«Давить на Россию через выкручивание рук Приднестровью не самый эффективный метод сохранения своего регионального влияния», — сказал собеседник агентства.

По словам Шорникова, влияние Брюсселя в мировой политике снижается довольно быстро. Он отметил, что из потенциального мирового игрока ЕС скатывается до уровня регионального объединения, интересы которого ограничиваются ближайшим приграничьем. Шорников считает, что вскоре Брюссель не сможет прикрывать «провал своей экономической политики» конфликтом на Украине. Кроме того, как указал эксперт, ЕС теряет и лояльность жителей Молдавии, которые все меньше рассматривают евроинтеграцию в качестве желательного сценария для страны.

При этом пока конфликт на Украине продолжается, Киев и Кишинев не смогут избавиться от опеки Евросоюза, отметил эксперт.

«Поэтому команда брюссельских чиновников <...> делает все возможное для продления кризиса. В том числе угрожая Приднестровью военными или энергетическими последствиями», — подытожил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Приднестровья является предметом особой озабоченности России. Территория республики фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран, что не может не вызывать озабоченность в Кремле, подчеркнул он.

Ранее в Госдуме заявили, что НАТО готовит Молдавию к нападению на Приднестровье.