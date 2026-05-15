В Совфеде рассказали, как Россия будет выстраивать отношения с США

Сенатор Карасин: РФ нужно с умом строить отношения с США, учитывать их намерения 
России необходимо выстраивать отношения с США на основе собственных национальных интересов, учитывая при этом намерения и «реальные дела» Вашингтона. Так председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин ответил на вопрос «Газеты.Ru» о принципах развития отношений Москвы и Вашингтона сегодня.
 
«[Необходимо] выстраивать эту политику умно, чувствуя намерения и реальные дела партнера, в данном случае Соединенных Штатов Америки, проводя свою линию. Самое главное — пытаться понять, в чем замысел партнера. В данном случае по международным делам сделать это непросто с учетом специфики характера [президента США Дональда] Трампа и членов его команды, но можно вполне. Наверняка, эти усилия предпринимаются ежедневно», — подчеркнул дипломат.
 
По словам Карасина, «надо хорошо понимать» как сегодняшний и завтрашний день, так и более отдаленную перспективу отношений России и США не только в военно-политической, но и в экономической и гуманитарной сферах.
 
«Этим мы занимаемся», — подытожил он.
 
До этого заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин заявил, что Вашингтон предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
 
В качестве примера он привел «всевозможные санкции», список которых увеличивается.
 
 
 

 

Ранее политолог Дудаков исключил повторение «событий перестройки» в отношениях с США.

 
