Журналист дважды помешал Лаврову во время пресс-конференции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции дважды сделал замечание мешавшему ему журналисту. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, российский дипломат начал говорить, и в этот момент представитель СМИ громко включил перевод. В связи с этим глава внешнеполитического ведомства на несколько секунд прервал свою речь, а затем обратился к корреспонденту на английском языке.

«Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?» — поинтересовался Лавров.

Однако это не помогло, и посторонний звук вновь заполнил помещение. Министр вновь попросил мешавшего журналиста покинуть зал и предупредил, что его просьба — это не шутка.

«Ребята, выведите его отсюда», — добавил дипломат, обращаясь уже к своей охране.

После этого Лавров заявил корреспонденту, что ему стоит отдать свой телефон, в противном случае охрана «достанет оружие».

Глава МИД РФ находится в Индии с трехдневным визитом. В рамках поездки он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с зарубежными коллегами. В частности, дипломат встретился с министром иностранных дел азиатской республики Субраманьямом Джайшанкаром и главой правительства страны Нарендрой Моди.

