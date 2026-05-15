Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Журналист дважды помешал Лаврову во время пресс-конференции

Лавров дважды сделал замечание журналисту, мешавшему ему на пресс-конференции
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции дважды сделал замечание мешавшему ему журналисту. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, российский дипломат начал говорить, и в этот момент представитель СМИ громко включил перевод. В связи с этим глава внешнеполитического ведомства на несколько секунд прервал свою речь, а затем обратился к корреспонденту на английском языке.

«Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?» — поинтересовался Лавров.

Однако это не помогло, и посторонний звук вновь заполнил помещение. Министр вновь попросил мешавшего журналиста покинуть зал и предупредил, что его просьба — это не шутка.

«Ребята, выведите его отсюда», — добавил дипломат, обращаясь уже к своей охране.

После этого Лавров заявил корреспонденту, что ему стоит отдать свой телефон, в противном случае охрана «достанет оружие».

Глава МИД РФ находится в Индии с трехдневным визитом. В рамках поездки он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с зарубежными коллегами. В частности, дипломат встретился с министром иностранных дел азиатской республики Субраманьямом Джайшанкаром и главой правительства страны Нарендрой Моди.

Ранее в Индии оценили состояние двусторонних отношений с РФ.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!