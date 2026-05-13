В Индии заявили об устойчивом росте партнерства с Россией

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что сотрудничество его страны с Россией в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Его слова в ходе выступления на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передает ТАСС.

«Последние несколько лет ознаменовались устойчивым и поступательным ростом нашего двустороннего партнерства. Его экономическая и энергетическая составляющие приобрели еще большую значимость», — сказал Джайшанкар.

Как отметил дипломат, визит российского министра в Индию позволяет оценить состояние партнерства между странами, а также обсудить развитие международной обстановки.

До этого Лавров назвал отношения России с Индией привилегированным стратегическим партнерством. Дипломат подчеркнул, что отношения России и Индии начинались с уровня «покупатель — продавец», однако со временем они дошли до нынешнего уровня.

В марте Лавров заявил, что Россия считает укрепление связей с Индией одним из безусловных приоритетов своей внешней политики и с уважением относится к курсу Нью-Дели на защиту национальных интересов.

Ранее Индия отказалась от российского газа из-за санкций США.