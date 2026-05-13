Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В Индии заявили об устойчивом росте партнерства с Россией

Глава МИД Индии Джайшанкар: партнерство с Россией демонстрирует устойчивый рост
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что сотрудничество его страны с Россией в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Его слова в ходе выступления на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передает ТАСС.

«Последние несколько лет ознаменовались устойчивым и поступательным ростом нашего двустороннего партнерства. Его экономическая и энергетическая составляющие приобрели еще большую значимость», — сказал Джайшанкар.

Как отметил дипломат, визит российского министра в Индию позволяет оценить состояние партнерства между странами, а также обсудить развитие международной обстановки.

До этого Лавров назвал отношения России с Индией привилегированным стратегическим партнерством. Дипломат подчеркнул, что отношения России и Индии начинались с уровня «покупатель — продавец», однако со временем они дошли до нынешнего уровня.

В марте Лавров заявил, что Россия считает укрепление связей с Индией одним из безусловных приоритетов своей внешней политики и с уважением относится к курсу Нью-Дели на защиту национальных интересов.

Ранее Индия отказалась от российского газа из-за санкций США.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!