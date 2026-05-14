Моди рассказал, какие вопросы обсудил на встрече с Лавровым в Индии

Моди сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию вокруг Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров обсудили различные региональные и глобальные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил сам председатель индийского правительства.

Он рассказал, что принял российского министра иностранных дел.

«Мы <...> обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуации на Украине и Ближнем Востоке», — написал Моди.

13 мая Лавров прибыл в Индию с официальным визитом. Вечером в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава ведомства провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Как утверждалось, дипломаты должны были обменяться мнениями по широкому кругу тем двустороннего взаимодействия. Кроме того, они собирались обсудить расширение контактов между Москвой и Нью-Дели в области науки и космических технологий, углубление кооперации в энергетической сфере, обстановку на Ближнем Востоке и подходы двух стран к сотрудничеству в рамках международных организаций.

Ранее в РФ назвали укрепление связей с Индией одним из безусловных приоритетов.