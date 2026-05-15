Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

В МИД РФ оценили кандидатуру Штайнмайера в качестве переговорщика от ЕС

Лавров: Штайнмайер наглядно показал в нормандском процессе можно ли ему доверять
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя кандидатуру нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика с Россией от ЕС, отметил его «вклад» в нормандский процесс по урегулированию ситуации на Украине в 2014 году. Об этом сообщает МИД страны.

Глава российского дипведомства напомнил, что в феврале 2014 году между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией было заключено мирное соглашение, в которое входило досрочное проведение выборов и урегулирование аспектов майданного кризиса. Документы были подписаны Францией, Польшей и Германией. Со стороны Германии мирное соглашение было гарантировано Штайнмайером.

«А на утро, после того как Штайнмайер это соглашение подписал, оппозиция разорвала это соглашение, наплевала и на Германию, и на Францию, на Польшу, на все ее гарантии», — рассказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, после вопросов российской стороны о гарантированных европейцами договоренностей, страны «стыдливо ушли от ответа».

10 мая журнал Der Spiegel сообщил, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что оптимальным переговорщиком от ЕС мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Однако в правительстве Германии отвергли кандидатуру Шрёдера.

Ранее Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!