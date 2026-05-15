В МИД РФ оценили кандидатуру Штайнмайера в качестве переговорщика от ЕС

Лавров: Штайнмайер наглядно показал в нормандском процессе можно ли ему доверять

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя кандидатуру нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика с Россией от ЕС, отметил его «вклад» в нормандский процесс по урегулированию ситуации на Украине в 2014 году. Об этом сообщает МИД страны.

Глава российского дипведомства напомнил, что в феврале 2014 году между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией было заключено мирное соглашение, в которое входило досрочное проведение выборов и урегулирование аспектов майданного кризиса. Документы были подписаны Францией, Польшей и Германией. Со стороны Германии мирное соглашение было гарантировано Штайнмайером.

«А на утро, после того как Штайнмайер это соглашение подписал, оппозиция разорвала это соглашение, наплевала и на Германию, и на Францию, на Польшу, на все ее гарантии», — рассказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, после вопросов российской стороны о гарантированных европейцами договоренностей, страны «стыдливо ушли от ответа».

10 мая журнал Der Spiegel сообщил, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что оптимальным переговорщиком от ЕС мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Однако в правительстве Германии отвергли кандидатуру Шрёдера.

Ранее Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.