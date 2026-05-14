В арсенале украинской армии заметили китайский ПЗРК

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Фейну-16» (FN-16) заметили в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке запечатлен зенитчик с китайским ПЗРК FN-16, который применяется в 160-й механизированной бригаде. Этот комплекс третьего поколения предназначен для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов, а его ракета с инфракрасной головкой самонаведения обладает вероятностью поражения цели около 70% при максимальной дальности действия в шесть километров.

Помимо FN-16, модели этой серии, включая базовый FN-6, состоят на вооружении в армии Камбоджи, Пакистана, Малайзии и ряде других государств.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут получить из Германии новые беспилотники-носители FPV-дронов. Разработку линейки БПЛА под названием Sparta ведет немецкая компания Quantum Systems. По словам военкора, новые беспилотники обладают улучшенными характеристиками по сравнению с моделями, которые уже есть на вооружении ВСУ.

