Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Швыдкой назвал понятным сигнал Японии о просьбе продажи нефти

Швыдкой: просьба Японии о поставке нефти из России — понятный сигнал
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Просьба Японии продать ей российскую нефть вполне естественна и понятна. Об этом сказал в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.

«Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, — это понятный на сегодня сигнал», — сказал он, уточнив, что речь идет о завершившейся на днях поставке российской нефти с проекта «Сахалин-2».

Новые поставки в Японию будут зависеть от общеполитической ситуации, в том числе от ситуации в Иране, отметил Швыдкой. По его словам, в зависимости от этого будет разворачиваться либо один, либо другой сценарий, но уже ясно, что нефти не будет хватать, добавил он.

Японии было бы выгодно наладить с Россией партнерство в разных отраслях, поскольку это самая ближайшая к ним страна.

До этого посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил, что Японии необходимо отменить санкции в отношении России, чтобы возобновить поставки российской нефти в страну. Пока таких обращений от правительства Такаити не поступало, отметил он.

2 мая стало известно, что Япония закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend на фоне обострения вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива. Представитель компании Taiyo Oil отметил, что на закупленный сорт нефти санкции не распространяются.

Ранее японский политик назвал Россию великой державой.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!