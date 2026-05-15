Швыдкой назвал понятным сигнал Японии о просьбе продажи нефти

Просьба Японии продать ей российскую нефть вполне естественна и понятна. Об этом сказал в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.

«Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, — это понятный на сегодня сигнал», — сказал он, уточнив, что речь идет о завершившейся на днях поставке российской нефти с проекта «Сахалин-2».

Новые поставки в Японию будут зависеть от общеполитической ситуации, в том числе от ситуации в Иране, отметил Швыдкой. По его словам, в зависимости от этого будет разворачиваться либо один, либо другой сценарий, но уже ясно, что нефти не будет хватать, добавил он.

Японии было бы выгодно наладить с Россией партнерство в разных отраслях, поскольку это самая ближайшая к ним страна.

До этого посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил, что Японии необходимо отменить санкции в отношении России, чтобы возобновить поставки российской нефти в страну. Пока таких обращений от правительства Такаити не поступало, отметил он.

2 мая стало известно, что Япония закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend на фоне обострения вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива. Представитель компании Taiyo Oil отметил, что на закупленный сорт нефти санкции не распространяются.

