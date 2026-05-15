Трамп заявил, что Си Цзиньпина никто бы не смог сыграть в кино

Трамп: в Голливуде не нашли бы никого на роль Си Цзиньпина

В Голливуде не нашли бы никого на роль председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он», — сказал Трамп

По его словам, Си Цзиньпин очень высокий, особенно для Китая, «ведь люди здесь, как правило, немного ниже».

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году. Накануне в Пекине состоялись переговоры двух лидеров. Они обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива.

Председатель КНР назвал историческим визит Трампа в Китай.

