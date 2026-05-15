Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Трамп заявил, что Си Цзиньпина никто бы не смог сыграть в кино

Трамп: в Голливуде не нашли бы никого на роль Си Цзиньпина
Kenny Holston/Reuters

В Голливуде не нашли бы никого на роль председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он», — сказал Трамп

По его словам, Си Цзиньпин очень высокий, особенно для Китая, «ведь люди здесь, как правило, немного ниже».

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году. Накануне в Пекине состоялись переговоры двух лидеров. Они обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива.

Председатель КНР назвал историческим визит Трампа в Китай.

Ранее эксперт выделил главное в переговорах Трампа и Си Цзиньпина.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!